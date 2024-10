Neun Monate nach der Schließung der Geburtsklinik am Ameos-Klinikum Halberstadt ist eine Lösung nicht in Sicht. Woran es klemmt und wie die weiteren Perspektiven aussehen.

Zukunft für Geburtsklinik in Halberstadt

Die Kreißsäle am Ameos-Klinikum Halberstadt waren erst 2022 mit hohem finanziellen Aufwand saniert worden. Anfang 2024 kam überraschend das Aus. Seither wird nach Lösungen gesucht.

Halberstadt. - Am Ende ist es nicht mehr als das Prinzip Hoffen. Und das seit mittlerweile geschlagenen neun Monaten. So lange ist die Geburtsklinik am Halberstädter Ameos-Klinikum mittlerweile geschlossen. Und der von der Klinikleitung beschworene Wille zur Wiedereröffnung nicht mehr als eine Absichtserklärung.