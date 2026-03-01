Am 18. April heißt es wieder „Halberstadt swingt“, wenn die 26. Jazznacht ihre Gäste erwartet. Das Musikforum Halberstadt hat wieder zwei Bands eingeladen, die vielfältigen Hörgenuss versprechen. Eine hat auch mit dem Mond zu tun.

Was der Mond mit der Halberstädter Jazznacht zu tun hat

Halberstadt. - Das passt. Wenn Klaus Huch am 18. April um 19.30 Uhr die nächste Halberstädter Jazznacht eröffnet, verbinden sich gleich zwei seiner Leidenschaften. Eine ist die Musik, der Jazz. Die andere ist Astronomie. Und so weiß er auch, was Lunar X ist. Eine Band. Aber nicht nur.