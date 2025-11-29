weather wolkig
  4. Advent im Harz: Was die berühmte Europa-Fanfare mit Halberstadts Kantorei zu tun hat

Zur Adventszeit gehört Musik. Neben den Radioklassikern sind es Konzerte verschiedenster Stilrichtungen, die viele Menschen in Vorfreude versetzen. In Halberstadt ist das große Weihnachtskonzert der Kantorei ein besonderer Höhepunkt. In diesem Jahr hat gibt wieder Besonderes für die Ohren.

Von Sabine Scholz 29.11.2025, 14:15
Die beheizbare Moritzkirche in Halberstadts Altstadt ist traditionell Aufführungsort des großes Weihnachtskonzerts der Kantorei Halberstadt. Am 7. Dezember 2025 gibt es wieder Besonderes zu hören.
Halberstadt. - Domkantor Claus-Erhard Heinrich steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Am 7. Dezember wird im großen Weihnachtskonzert der Kantorei Halberstadt wieder eine spannende musikalische Mischung in der Moritzkirche zu erleben sein.