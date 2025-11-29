Advent im Harz Was die berühmte Europa-Fanfare mit Halberstadts Kantorei zu tun hat
Zur Adventszeit gehört Musik. Neben den Radioklassikern sind es Konzerte verschiedenster Stilrichtungen, die viele Menschen in Vorfreude versetzen. In Halberstadt ist das große Weihnachtskonzert der Kantorei ein besonderer Höhepunkt. In diesem Jahr hat gibt wieder Besonderes für die Ohren.
29.11.2025, 14:15
Halberstadt. - Domkantor Claus-Erhard Heinrich steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Am 7. Dezember wird im großen Weihnachtskonzert der Kantorei Halberstadt wieder eine spannende musikalische Mischung in der Moritzkirche zu erleben sein.