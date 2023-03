Für die Senioren in Groß Quenstedt steht unter anderem eine Seerundfahrt an.

Groß Quenstedt - Einmal im Monat treffen sich in Groß Quenstedt die Senioren. Während der Renovierung des Gemeinderaumes finden die Treffs in der großen Mehrzweckhalle statt. „Sobald die Erneuerungsarbeiten abgeschlossen sind, können wir wieder in die angestammten Räumlichkeiten umziehen“, kündigte Bürgermeister Meinhardt Stadler (parteilos) an.