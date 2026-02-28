Im kleinen Huy-Ort Aderstedt passiert viel. Einen großen Anteil daran hat Karin Hoffmeister. Welche Pläne sie jetzt hat.

Was in der Aderstedter Kirche bald zu sehen sein wird

Karin Hoffmeister in der Patronatsloge der Aderstedter Kirche – wo in Kürze ihr neuestes Projekt startet.

Aderstedt. - Gebürtig stammt Karin Hoffmeister aus dem Allgäu, doch seit mehr als 30 Jahren lebt sie nunmehr in Aderstedt. Dass sie sich hier wohl und heimisch fühlt, merkt man ihr an. Ihr und den vielen Projekten, an denen sie im Ort mindestens Anteil hat. Und zu denen auch in diesem Jahr wieder neue hinzukommen.