Schwimmbad, Sporthalle, Stadion, viel Natur, Tiergarten – im Süden Halberstadts gibt es einiges, was für die Freizeitgestaltung genutzt werden kann. Das soll ausgebaut werden – für Einwohner wie Gäste der Stadt gleichermaßen.

Was rund um das Stadion-Areal in Halberstadt geplant ist

Halberstadt - Auch wenn durch die aktuellen Rahmenbedingungen für das Jahr 2023 wirtschaftlich spannend werden dürften, die Nosa GmbH will weiter Geld ausgeben. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden in diesem Jahr wieder in die touristische Infrastruktur investieren. Wenn auch zurückhaltend“, sagt Nosa-Chef Christian Mokosch.