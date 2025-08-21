Tourismus im Harz Was sich die Halberstädter für ihren großen Badesee wünschen
Riesige Liegeflächen, Wiesen mit schattenspendenden Bäumen, viel Platz zum Schwimmen. Der Halberstädter See ist ein Kleinod für Badefans. Doch die 1978 geschaffene Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Einiges soll sich ändern. Doch was wünschen sich die Halberstädter für ihren See?
Halberstadt. - Der Halberstädter See ist ein Kleinod für Erholungssuchende und Badefans. Viel Platz am und im Wasser, zusätzliche Betätigungsmöglichkeiten. Doch um attraktiver für die Besucher zu werden, muss sich einiges ändern.