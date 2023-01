Derzeit wird die unter Denkmalschutz stehende Harzturnhalle auf Schäden in der Bausubstanz untersucht. In den kommenden Monaten sollen die Sicherungsarbeiten beginnen, für die die Stadt Fördergeld erhalten hat.

Halberstadt - Die Harzturnhalle in Halberstadt, direkt an der Harzstraße (B 81) gelegen, ist für die Kreisstadt schon lange kein Aushängeschild. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie verwaist und verfällt. Die Kommune will den Verfall des etwa 133 Jahre alten Gebäudes stoppen, ein Investor bekennt sich zur Sanierung und hat einen Plan für die Neunutzung. Äußeres Zeichen für die Rettung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ist derzeit ein Baugerüst am Südgiebel.