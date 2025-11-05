Vom Schandfleck zum Geheimtipp? Seit Jahren ist der markante Wasserturm in Halberstadt ungenutzt. In den Lost Place könnte nun bald wieder Leben einkehren. Ein Angebot sorgt für neue Aufmerksamkeit.

Was wird aus dem Wasserturm in Halberstadt? Eigentümer macht neues Angebot

Der Wasserturm in der Nähe des Halberstädter Bahnhofs fristet schon lange ein Dasein als Lost Place.

Halberstadt. - Deutschland feiert 2025 den 170. Geburtstag der Litfaßsäule. Auch wenn diese einst in Berlin erfunden wurde, steht die größte wohl in Halberstadt. Sozusagen. Es ist der alte Wasserturm in der Wehrstedter Straße. Und der aktuelle Inhaber macht nun ein Angebot: Der urige Lost Place ist wieder zu haben, zumindest zeitweise.