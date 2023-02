Zum 165. Geburtstag erinnern Wegelebener an den berühmten Sohn der Stadt, den Erfinder Wilhelm Schmidt. Bald soll eine Skulptur für den Heißdampf-Pionier in der Stadt entstehen. Darin involviert ist auch eine Firma aus Kassel.

Mit Thomas Kreutzer sowie den Schul- und Vereinsvertretern wurde in Wegeleben an den 165. Geburtstag von Wilhelm Schmidt erinnert.

Wegeleben - Zum 165. Geburtstag des in Wegeleben geborenen Wilhelm Schmidt, des Pioniers der Heißdampftechnik, trafen sich die Schülersprecher der Grundschule, Vereinsvertreter und weitere Interessierte am Samstag (18. Februar) am Gedenkstein im Kuley. Dabei wurde verraten, wo die Skulptur Schmidts künftig stehen soll.