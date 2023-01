Die Sparkassenfiliale in Wegeleben ist erneut überfallen worden. Der bislang unbekannte Täter nutzte eine klassische Methode, um ins Filialgebäude zu gelangen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die Sparkassenfiliale in der Bodestadt Wegeleben war schon mindestens zweimal das Ziel von Bankräubern.

Wegeleben - Erneut hat es einen Überfall auf die Filiale der Harzsparkasse in Wegeleben gegeben: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend (17. Januar 2023) gewaltsam Zugang zur örtlichen Niederlassung des Kreditinstituts in der Langen Straße verschafft.