Nach Jahren des Stillstandes gibt es einen neuen Anlauf für einen Tempo-70-Bereich an der Gartenanlage Ditfurter Berg bei Wegeleben. Zuvor eingereichte Anträge scheiterten, aber die Pächter bleiben hartnäckig. So reagiert der Landkreis Harz.

Wegeleben - Lange Zeit war es ruhig um das Thema. Nun gibt es einen erneuten Anlauf für ein Tempo-70-Limit an der Gartenanlage Ditfurter Berg. Bereits in der Vergangenheit setzten sich Pächter des Vereins und der damalige Bürgermeister Hans-Jürgen Zimmer (CDU) für eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Kreisstraße ein – ohne Erfolg. Dort gilt seit dem Straßenausbau 2011 Tempo 100. Das sei zu hoch und bringe Menschen in Gefahr, sagen die Pächter.