Wehren aus dem Huy befreien eingeklemmten Autofahrer

Zwischen Eilenstedt und Schlanstedt ist am Montagabend, 30. Mai, ein Autofahrer in den Graben gefahren und gegen einen Baum geprallt. Zahlreiche Feuerwehren waren vor Ort, um dem Mann und einem Kind zu helfen.

Die alarmierten Feuerwehren mussten am Montagabend zwischen Eilenstedt und Schlanstedt den eigeklemmmten Fahrer aus diesem Wrack befreien.

Schlanstedt/Eilenstedt - Großer Einsatz für mehrere Huy-Feuerwehren am Montagabend, 30. Mai: Nachdem zwischen Eilenstedt und Schlanstedt ein Auto in den Graben gerutscht und gegen einen Baum geprallt war, musste der eingeklemmte Fahrer aus dem Wrack befreit werden. Die Rettung, an der nach Angaben von Huy-Wehrleiter Bodo Fuckert die Wehren aus Eilenstedt, Röderhof, Dingelstedt und Schlanstedt sowie das Einsatzleitfahrzeug aus Dedeleben beteiligt waren, sei schnell und problemlos gelaufen.