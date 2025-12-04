Das alljährliche Weihnachtskonzert des Frauenchors Osterwieck steht bevor. Wann und wo die sangesfreudigen Harzerinnen neben ihrer beliebten Traditionsveranstaltung am 7. Dezember noch die Adventszeit herbeisingen.

Weihnachtskonzert und mehr: Wie der Frauenchor Osterwieck im Stadtgebiet für Festtagsstimmung sorgt

Das erste Mitsingkonzert des Frauenchors in Osterwieck ist ein voller Erfolg gewesen.

Osterwieck. - Der Frauenchor Osterwieck lädt zum allseits beliebten Weihnachtskonzert für Sonntag, 7. Dezember, in die Aula des Fallstein-Gymnasiums in der Ilsestadt ein. Los geht es um 14.30 Uhr, der Einlass beginnt 13.30 Uhr. Für Kaffee und Kuchen sei gesorgt, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Dabei stehen die sangesfreudigen Damen dieses Mal nicht allein auf der Bühne.