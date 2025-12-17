Der Budenzauber in Halberstadt stößt in den sozialen Medien immer wieder auf Kritik. Und das nicht erst seit diesem Jahr. Aber was gefällt den Weihnachtsmarkt-Besuchern? Was wünschen sie sich für die nächste Ausgabe?

Weihnachtsmarkt Halberstadt steht in der Kritik: Das wünschen sich Besucher

Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt hat bekanntlich nicht den besten Ruf in den sozialen Medien.

Halberstadt. - Es ist Weihnachtsmarkt in Halberstadt. Noch bis zum 23. Dezember sind die Buden vor der Rathauspassage aufgebaut. Glühwein und weihnachtliche Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Der Weihnachtsmarkt ging auch mit Veränderungen an den Start: Die Kindereisenbahn fehlt – dafür gibt es einen festlich dekorierten kleinen Weihnachtshof mit Sitzgelegenheiten inmitten der Buden. Doch der Budenzauber steht wie jedes Jahr in der Kritik – vor allem in den sozialen Medien.