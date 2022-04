„Weißes Denkmal“ in Groß Quenstedt ist 100 Jahre alt

Das Denkmal, das nahe des Petri-Kirchturms in Groß Quenstedt an die Toten der Weltkriege erinnert, steht dort jetzt seit 100 Jahren. Es hat eine wechselvolle Geschichte, an die zum Jubiläum erinnert werden soll.