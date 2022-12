Weitere Ermittlungen und Fragen nach Zwischenfall in Dardesheim

Dardesheim - Nach dem Zwischenfall am Freitag, 25. November, in Dardesheim laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Insbesondere, so ein Sprecher des Harzer Polizeireviers in Halberstadt, gelte es eine wesentliche Frage zu beantworten: Haben zwei Männer einen 24-jährigen mutmaßlichen Betrüger beim Festsetzen körperlich unverhältnismäßig stark attackiert und letztlich schwer verletzt, wie die Polizei vermutet? Oder zog sich der 24-Jährige jene schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen beim Fluchtversuch selbst zu?