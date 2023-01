Sanierung der Vogelsdorfer Nicolai-Kirche schreitet voran Weiteres Loch im Dach des Huy-Gotteshauses geflickt

Nach der Turmsanierung 2016 ist nun ein weiterer Bauabschnitt an der Vogelsdorfer Kirche abgeschlossen. Was hierbei alles erledigt wurde – und was noch getan werden muss.