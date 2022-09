Welche Bands und Comedians im Herbst im Osterwiecker Eventwerk auftreten

Osterwieck - Zwei Jahre Corona-Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen. Still war es um die Kultur geworden, dieses Frühjahr lief das Veranstaltungsleben wieder an, auch im Osterwiecker Eventwerk. Doch die Menschen sind vorsichtig und zurückhaltend. Und abwartend, was den Kartenvorverkauf betrifft, wie die Eventwerk-Mitarbeiterinnen Nadine Großheim und Lea Stanke berichteten. Was im Umkehrschluss den Vorteil hat, dass es derzeit noch zu allen Veranstaltungen Tickets gibt. Auch zu denen, die vor Corona zügig ausverkauft gewesen wären. Zum Beispiel für den ersten Knüller im Herbstprogramm.