Osterwieck - Dabei sind Künstler bereits jetzt nicht nur für den Zeitraum bis zum nächsten Sommer, sondern sogar bis Ende 2024 gebucht. Und, wie aus den bisherigen kulturellen Spielzeiten im über 120 Jahre alten Gemäuer des einstigen städtischen Elektrizitätswerks bekannt, auch wieder mit einigen großen Namen aus verschiedenen Genres.

Wobei das Eventwerk lokalen wie weitangereisten Künstlern eine Bühne gibt. Wenn etwa der Hoppenstedter Lehrer Steffen Grundmann meist mit seiner Gesangspartnerin Janet Niehoff alle Vierteljahr zum Seniorennachmittag einlädt, ist ein ausverkauftes Haus garantiert. Auch am 14. September, wenn das Gesangspaar eine Schlagerromantik präsentiert unter dem Titel „Nur die Liebe lässt uns leben!“

Tom Ludwig aus Soltau gehört, seit das E-Werk 2011 mit großem Aufwand zu einem Kulturtempel umgebaut wurde, zu dessen Stammkünstlern. Die Musiker widmen sich unter seiner Leitung verschiedenen Projekten. Am 22. September werden sie einmal mehr Phil Collins huldigen – als Tributeband True Collins. Und Tom Ludwig bleibt seinen Osterwiecker Fans auch danach treu. Für den 20. September 2024 ist bereits ein Programm geplant, das sowohl Titel von Simon & Garfunkel als auch amerikanische Folk- und Westernmusik präsentiert.

Ungeklärten Kriminalfällen auf der Spur

„Mach dich frei, wir müssen reden!“, heißt das Programm am 6. Oktober mit dem Kabarettisten Matthias Machwerk. Der Dresdener mit familiären Beziehungen in den Harz, der auch schon im Fernsehen oder auf Aida-Schiffen auf der Bühne stand, nennt sich selbst einen „Nahkämpfer des Humors“. Ein Auftritt, der übrigens schon während der Coronajahre geplant war, aber verschoben werden musste.

Cold Cases, ungeklärte Kriminalfälle, faszinieren die Menschen. Axel Petermann, einer der bekanntesten Profiler in Deutschland, stellt im Eventwerk am 13. Oktober sein neuestes True-Crime Sachbuch „Im Auftrag der Toten“ vor. An dem Abend will er auch auf einen bisher ungelösten Mordfall in einem Nachbarort von Osterwieck eingehen.

Hinter dem Titel „Help! A Beatles Tribute“ verbirgt sich eine der weltbesten Bands der unvergessenen Beatles-Musik. Zweimal hatten sich die Osterwiecker schon davon überzeugen können. Am 18. November gibt die Band aus Slowenien ihr drittes Konzert im Eventwerk.

Die Weihnachtszeit läuten Steffen Grundmann und Janet am 30. November mit ihrem Nachmittagsprogramm „Winterwunderland – eine Weihnachtsrevue“ ein. Der Osterwiecker Frauenchor gibt im Eventwerk sein Weihnachtskonzert am 10. Dezember.

Ausklingen wird das Jahr im alten Elektrizitätswerk mit einer Silvesterparty, nach der es nur eine kurze Verschnaufpause geben wird. Denn schon am 12. Januar 2024 kommt es zur Fortsetzung des 2023 erstmals aufgelegten Magic-Dinners mit dem Magier Mr. Lu. Dahinter verbirgt sich Lutz-Michael Stahl, der seit über 40 Jahren auf der Bühne steht und in Wernigerode den Talentewettbewerb um den Harzer Show Kristall organisiert.

Gregor Gysi zum Dritten

Es gibt nur wenige Politiker, denen Popularität und eine gewisse Beliebtheit nachgesagt wird. Gregor Gysi (Die Linke) steht dafür ganz besonders im Osten. 2020 und 2022 erzählte er im ausverkauften Eventwerk bereits aus seinem Leben, voriges Jahr wegen der großen Nachfrage sogar als Doppelveranstaltung. Diese ist – mit zweieinhalb Stunden Abstand – auch für den 2. Februar wieder geplant. Gysi stellt sich dann wieder den Fragen des Journalisten und Co-Autoren Hans-Dieter Schütt, einst Chef der Jungen Welt. Dass dabei Neues zur Sprache kommen wird, dafür dürfte auch das für Oktober erwartetes Buch „Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“ sorgen.

Kabarett aus Magdeburg in zweiter Generation bieten die Hengstmann-Brüder. Am 23. Februar kommen sie nach Osterwieck mit einem zu dem Zeitpunkt neuen Programm.

Berhane Berhane heißt ein Künstler, der im Alter von sechs Jahren aus Afrika nach Deutschland kam, in Heidelberg aufwuchs und jetzt mit seinem zweiten Solo-Programm „Deutscher als Du“ auf Reisen geht. Das Eventwerk-Team war während einer Veranstaltermesse auf den jungen Comedian, der schon diverse Preise gewonnen hat und mit Bülent Ceylan auf der Bühne stand, aufmerksam geworden. Am 1. März gastiert er in Osterwieck.

Eine ganz neue Veranstaltung im Eventwerk erwartet das Publikum am 16. März mit dem Osterwiecker Superhitsingen. Als Vorsänger agiert dabei Enrico Scheffler, ein vielseitiger Sänger, Schauspieler und Entertainer aus Aschersleben. Im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle begleitete er bereits derartige Mitsing-Feten mit Hits aus Rock, Pop und Schlager. Textsicherheit erhält das Publikum durch Einblendungen an der Leinwand.

Täuschend ähnlicher Rod Steward zu Gast

Rod Stewart kommt am 27. April zwar nicht höchstselbst auf die Eventwerk-Bühne, aber mit Marco Wölfer ein Künstler, der täuschend ähnlich aussieht und singt. Sogar bis Asien und Amerika war „Mr. Rod“ mit seiner Show schon unterwegs. Zum Eventwerk-Team hatte der gebürtige Sachse schon vor der Coronazeit Kontakt, dann verhinderte aber die Pandemie einen Termin.

Noch ein Ausblick in den Herbst 2024 Für den 18. Oktober ist mit Joe Bausch bereits ein weiterer großer Name gebucht. Nach seiner Lesung in diesem Frühjahr wird der langjährige Gefängnisarzt und Kölner Tatort-Schauspieler über weitere Kriminalfälle berichten und dabei auch der Frage nachgehen, was im Kopf eines angehenden Mörders passiert.

Musik der Neuen Deutschen Welle, unter anderem mit einem Nena-Double, ist für eine Party am 9. November vorgesehen. Und auch die vier Termine für die Seniorennachmittage mit Steffen Grundmann und Freunden im Jahr 2024 sind bereits festgelegt.

Gregor Gysi (links) und Hans-Dieter Schütt gaben sich bereits 2020 und 2022 die Ehre im Eventwerk. Im Februar kommen sie wieder. Foto: Heinicke