  4. Veranstaltungen im Harz: Weltweit einzigartige Gewebe verführen zum Besuch des Halberstädter Domschatzes

Älteste, einzig erhaltene – Beschreibungen, die Objekten im Halberstädter Domschatz oft zuzuordnen sind. Der größte mittelalterliche Kirchenschatz außerhalb des Vatikans begründet seinen Ruhm auch auf Textilien. Denen widmen sich die Veranstaltungen im Domschatz 2026.

Von Sabine Scholz 20.02.2026, 19:30
Auch dieses Prachtornat des Erzbischofs Ernst von Sachsen aus dem 15. Jahrhundert ist im Halberstädter Domschatz zu bewundern.
Auch dieses Prachtornat des Erzbischofs Ernst von Sachsen aus dem 15. Jahrhundert ist im Halberstädter Domschatz zu bewundern. Foto: Steffen Spitzner

Halberstadt. - Stoffe des Glaubens – das fasst zusammen, was Gewänder, Teppiche oder Tücher vereint, die sich am Halberstädter Dom erhalten haben. Alle waren sie in Benutzung für den Gottesdienst. Nun widmet das Domschatz-Team ihnen ein ganzes Themenjahr. Was ist geplant?