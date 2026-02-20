Älteste, einzig erhaltene – Beschreibungen, die Objekten im Halberstädter Domschatz oft zuzuordnen sind. Der größte mittelalterliche Kirchenschatz außerhalb des Vatikans begründet seinen Ruhm auch auf Textilien. Denen widmen sich die Veranstaltungen im Domschatz 2026.

Auch dieses Prachtornat des Erzbischofs Ernst von Sachsen aus dem 15. Jahrhundert ist im Halberstädter Domschatz zu bewundern.

Halberstadt. - Stoffe des Glaubens – das fasst zusammen, was Gewänder, Teppiche oder Tücher vereint, die sich am Halberstädter Dom erhalten haben. Alle waren sie in Benutzung für den Gottesdienst. Nun widmet das Domschatz-Team ihnen ein ganzes Themenjahr. Was ist geplant?