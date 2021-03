Am 15. Dezember 2020 wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarztwagen in der Kühlinger Straße in Halberstadt vier Personen verletzt. Ein 67-Jähriger wendete mit seinem Pkw am Ende der dortigen Straßenbahnhaltestelle verbotswidrig. Dabei übersah er einen Notarztwagen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Foto: Polizei