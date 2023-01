Wer der Kooperationspartner des Osterwiecker Fallstein-Gymnasiums werden soll

Das Osterwiecker Fallstein-Gymnasium ist im Kampf um den Erhalt weiterhin in der Warteschleife. Aber es gibt Neues.

Das Fallstein-Gymnaisum in Osterwieck.

Osterwieck - Der Bescheid des Landesschulamtes zur kreislichen Schulentwicklungsplanung, in dem die Fusionen der jeweils beiden Gymnasien in Halberstadt und Wernigerode genehmigt wurden, hat noch keine Aussagen zum Osterwiecker Fallstein-Gymnasium getroffen. Ebenso nicht zu den anderen Gymnasien in Städten, die nicht als Mittelzentrum eingestuft sind (Ballenstedt, Blankenburg, Quedlinburg).