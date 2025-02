Chefposten in der Gemeinde Huy

Gemeinde Huy. - Viele Menschen aus der Gemeinde Huy nehmen am Schicksal von Bürgermeister Maik Berger Anteil. Der SPD-Politiker kämpft seit Monaten gegen eine schwere Krankheit. Tragischerweise scheint eine Genesung in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Deshalb sollen die beiden Stellvertreterinnen im Dingelstedter Verwaltungsamt jetzt dauerhaft fachlich-versierte Unterstützung bekommen.