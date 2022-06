Wer ist der Neue im Amt des Osterwiecker Stadtratschefs?

Stadt Osterwieck/Dardesheim - So ganz unbekannt ist Heimo Kirste (Förderverein Stadt Dardesheim) nicht. Aber er wirkte bisher eher in der zweiten Reihe. Am 9. Dezember wurde er zum Vorsitzenden des Osterwiecker Stadtrates gewählt. Die Wahl mitten in der Legislaturperiode war notwendig geworden, weil sein Vorgänger Dirk Heinemann (SPD) Bürgermeister geworden ist.