Werkzeug für die jüngsten Helfer beim Technischen Hilfswerk in Quedlinburg

Quedlinburg/Halberstadt - Emma und Thea können schon mal inspizieren, was in den funkelnagelneuen Werkzeugkästen steckt. Insgesamt drei gibt es, die in der Vorweihnachtszeit auch für kleine Holzbasteleien genutzt werden sollen. Die achtjährige Emma, die seit Sommer beim Technischen Hilfswerk (THW) in Quedlinburg ist und hier in der neu gegründeten Kindergruppe mitmacht, sowie die gleichaltrige Thea, die schon seit einem Jahr dabei ist und der Jugendgruppe angehört, freuen sich schon darauf.