Wichtelalarm in Halberstadt

Unverkennbar – da sind Weihnachtswichtel unterwegs in Halberstadt. In besonderem Auftrag.

Halberstadt - So viel Rot. Die beiden fallen ganz schön auf, mit ihren besonderen Mützen, den spitzen Ohren, den Schellenschuhen und den rot-grünen Ringelsocken. Puppi und Packi sind es gewohnt, irritierte Blicke zu ernten. Waren sie in den vergangenen Tagen doch mit dem kleinen, etwas weniger auffälligen Lumpi des Öfteren in der Stadt unterwegs. Schließlich herrscht ein ganz besonderer Weihnachtsalarm.

Die drei Wichtel sind auf der Suche. Schon seit September treibt es sie um, immerhin müssen sie einen Auftrag vom Weihnachtsmann erfüllen. Und der hat es in sich: Sie sollen die historische Stelle finden und dort einen Weihnachtsbaum pflanzen. Dabei treffen sie auf unterschiedliche Menschen, erkunden so einige historische Orte in der Stadt.

Ein Baum für jedermann

Mit einem Augenzwinkern bereiten die drei Wichtel in der auf der Internetseite der Stadt zu findenden Videoserie ein besonderes Ereignis vor: In Halberstadt soll wieder ein Weihnachtsbaum für jedermann aufgestellt werden. Einer, der nicht nur sechs Wochen Weihnachtsflair verströmt und dann verschwindet, sondern einer, der bleibt.

„Ich freue mich, dass die Stadt den Gedanken aufgegriffen hat und nun umsetzt“, sagt Dieter Kühn. Der sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat und leitet den Kulturausschuss. Bereits vor mehr als drei Jahren hatte Kühn auf ein Jubiläum aufmerksam gemacht – 1921 soll der erste öffentliche Weihnachtsbaum in Halberstadt gestanden haben. Ein Jubiläum, dass man nicht verschlafen sollte.

Und weil die Stadt sich auch mehr nachhaltiges Handeln auf die Fahnen geschrieben hat, sollte das Jubiläum keine Ex- und Hopp-Geschichte werden. Der Vorschlag, eine Tanne/Fichte oder etwas ähnlich Weihnachtsbaumiges zu pflanzen, fand Anklang.

Viele kleine Videoclips

Nun sind die Wichtel dabei, jede Woche in kurzen Videosequenzen den richtigen Platz und den richtigen Baum zu finden. Begleitet von Jeannette Schroeder, die die Fotos und Filmsequenzen zu den kurzen Clips verarbeitet.

In den Kostümen der Weihnachtswichtel stecken Katrin und Karsten Packebusch, den kleinen Wichtel Lumpi spielt der fünfjährige Kasimir Wirth. Bereits auf Youtube zu sehen sind die Wichtelweihnachtsgeheimnisse „Eine Wichtelmütze in Halberstadt?“, „Ein fliegender Engel an der Martinikirche“, „Ein Stall an der Martinikirche?“, „Der Spezialauftrag vom Weihnachtsmann“, „Auf der Suche nach der historischen Stelle, Teil 1“. In dieser Woche folgt der zweite Teil der Suche.

Pflanztermin steht

Bis zum Aufstellen, nein, Pflanzen des Baumes, wollen die Wichtel die Geschichte begleiten, auch den kleinen feierlichen Akt, wenn das Licht am Baum angeschaltet werden wird. „Der Termin steht schon“, sagt Jeannette Schroeder, die für die neuen Medien in der Stadt zuständig ist. Am 1. Dezember soll er leuchten, der Lichterschmuck auf den Tannenzweigen.

Dass der neue, dauerhafte Weihnachtsbaum auf der Südostseite der Martinikirche stehen wird, ist der Stadtgeschichte geschuldet – genau hier stand in den 1920er Jahren der erste „Weihnachtsbaum für alle“ in Halberstadt. Mit einem Zaun drumherum und Platz für Schul- und Vereinschöre.

Dass das überhaupt alles finanzierbar ist, ist einem Bundespreis zu verdanken, den die Stadt für das Projekt „nachhaltig.mitmachen“ gewonnen hatte. Immerhin 5.000 Euro gab es, ein Teil davon deckt nun den Aufwand. Denn bevor die Tanne gesetzt werden kann, musste das Holzmädchen weichen, das hier fast 30 Jahre lang stand. Die Holzskulptur des Berliner Künstlers Ernst Baumeister wartet – sicher gelagert – auf die Entscheidung des Kulturausschusses, von welcher Stelle aus sie künftig das Geschehen in der Stadt verfolgen soll.

Langer Vorlauf

Was aktuell in der Umsetzung ist, hat eine längere Vorgeschichte. Für den nachhaltigen Weihnachtsbaum reicht das bis zum Dezember 2019 zurück. Im Gleimhaus findet damals eine Gesprächsrunde über das Grünflächenkonzept der Stadt und sogenannte Klimabäume statt, die Idee zum Projekt „nachhaltig.mitmachen“ entsteht. Im Januar 2020 wird in einer zweiten Gesprächsrunde über die „Gärten des Schreckens“ geredet – die wachsende Zahl an Schottergärten in der Stadt. Im März 2020 bewirbt sich die Stadt beim Bundespreis Stadtgrün mit dem Projekt „nachhaltig.mitmachen“.

Die Pandemie stoppt dann erstmal alle weiteren Aktionen. Trotzdem gibt es im August 2020 einen Anerkennungspreis im Bundeswettbewerb Stadtgrün, verbunden mit 5000 Euro Preisgeld. Im Dezember 2020 gibt es den Auftrag aus der Stadtverwaltung, die Pflanzung eines Weihnachtsbaumes an der Martinikirche zu veranlassen, was auch der Kulturausschuss schon gefordert hatte.

Dann geht es los - Anfang 2021 werden Schachtgenehmigungen eingeholt und Kostenschätzungen, die Untere Denkmalschutzbehörde wird einbezogen, ebenso die Obere Denkmalschutzbehörde. Historische Fotos belegen, dass an der Südseite des Hohen Chors der Martinikirche schon früher ein großer Tannenbaum stand.

Nach Zustimmung der Denkmalbehörden wird im Frühsommer entschieden, einen Teil des Preisgeldes für die Baumpflanzung zu nutzen. Maik Ledderbohm aus Ströbeck erklärt sich außerdem bereit, den Baum zu spenden.

Im September 2021 beginnen die Vorarbeiten – die Holzskulptur wird abgebaut und eingelagert, die Pflanzgrube ausgehoben und eingezäunt. In der 47. Kalenderwoche soll der neue, dauerhafte Weihnachtsbaum gesetzt werden.