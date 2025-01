Gesundheitskiosk komplettiert Enso-Lebensmittelkiosk Wie ärztliche Videosprechstunde beim Lebensmitteleinkauf funktioniert

Parallel zum Einkauf auch noch ein telemedizinischer Kontakt zum Arzt: Was nach Zukunftsmusik klingt, könnte bald Realität werden. Der Nahversorger Enso, der rund um die Uhr im ländlichen Raum die Grundversorgung absichern will, peilt für seine Filialen - fünf in Kürze in Sachsen-Anhalt - ein zusätzliches medizinisches Angebot an.