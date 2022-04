Wie der Bestand des Osterwiecker Gymnasiums gesichert werden soll

Ohne regulierende Eingriffe der Kreisverwaltung in die Schulentwicklungsplanung würde das Osterwiecker Fallstein-Gym- nasium wackeln und im Bestand gefährdet sein. Die Diskussion um festgelegte Schuleinzugsbereiche beginnt jetzt.

Schon 125 Jahre alt, und doch ist die Mauerstraßenschule, in dem sich heute das Fallstein-Gymnasium nebst Anbau von 1994 befindet, das jüngste Osterwiecker Schulgebäude. Eingebettet in die fast 450 Jahre alte Fachwerkbaukunst des Bunten Hofs.

Osterwieck - Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) hat sich für kommenden Montag einen Termin in Halberstadt auferlegt. Am Abend tagt dort der Bildungsausschuss des Kreistages. Ein Thema: die Schulentwicklungsplanung im Harzkreis, bei der es auch um die Zukunft des Fallstein-Gymnasiums geht (die Volksstimme gab in der gestrigen Ausgabe einen kreisweiten Überblick). Für den Osterwiecker Bürgermeister hat es dabei absolute Priorität, dass die Ilsestadt Standort eines Gymnasiums bleibt.