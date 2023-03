Rohrsheim sieht am Sonnabend, 25. März, eine Buchlesung über einen großen Sohn des Dorfes. Dieser hatte vor 250 Jahren das Volksschulwesen in Deutschland mit revolutioniert, wodurch die Landbevölkerung eine bessere Bildung erhielt.

Rohrsheim - Am 25. März wird Herbert Schreinert aus Reckahn nahe Brandenburg nach Rohrsheim fahren. Er möchte hier sein Buch vorstellen über die Geschichte von Landschulen und zur Familie des Reckahner Lehrers Heinrich Julius Bruns. Jener Lehrer stammte aus Rohrsheim, wurde hier 1746 als Sohn einer Bauernfamilie geboren. In seinem Geburtsort war Bruns schon über hundert Jahre vergessen, bis ihn vor einigen Jahren Gerlinde Meybohm wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hatte.