Die Erneuerung der Fahrbahndecke in Veltheim ist nahezu abgeschlossen. Wie es ab Freitag, 8. September, mit den Bussen weitergeht und was bei der Müllabfuhr zu beachten ist.

Wie es mit Bussen und Müllabfuhr in Veltheim weitergeht

Straßenbau und öffentlicher Nahverkehr in Veltheim

Am Donnerstag wurden unter anderem Dehnungsfugen und die Fugen an den Gullydeckeln mit Bitumen vergossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Veltheim - Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Veltheim im Zuge der Landesstraße 91 ist das Ende in Sicht. Was das für die Linienführung der Busse und die am Freitag, 8. September, anstehende Abfuhr von Müll sowie gelben Säcken und blauen Tonnen bedeutet.