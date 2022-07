Wie es mit Kriegsgräbern auf dem Friedhof in Wegeleben weitergeht

Wegeleben - Zum Volkstrauertag und zum Totensonntag werden traditionell an Denkmälern und auf Friedhöfen Blumen niedergelegt und Grabstellen geschmückt. Auf dem Friedhof in Wegeleben fällt auch in diesem Jahr der krasse Unterschied zwischen den meist sehr gepflegten und geschmückten Gräbern sowie dem Teil des Friedhofs auf, in dem laut zentralen Angaben 29 sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene beerdigt wurden.