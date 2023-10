Störfall bei der Straßenbahn Halberstadt Wie es nach der großen Straßenbahn-Havarie in Halberstadt weitergeht

Eine Havarie an der Fahrleitung hat am Mittwoch (11.10.23) den gesamten Betrieb der Straßenbahn in Halberstadt ganztägig lahmgelegt. Die Verkehrsgesellschaft fuhr bis zum Betriebsschluss Ersatzverkehr mit Bussen. Was passiert ist und wie es weitergeht.