Nichts geht mehr: In Teilen der Gemeinde Huy sowie in Schwanebeck war seit Ende August die glasfaserbasierte Internetversorgung gestört: Was die Ursache war und worüber Kunden besonders frustriert sind.

Gemeinde Huy/Schwanebeck. - Kaum in Betrieb genommen, ist das neu verlegte Glasfasernetz in Teilen der Gemeinde Huy schon wieder von einer größeren Störung betroffen gewesen. Seit Ende August ist die glasfaserbasierte Internetversorgung zumindest in Eilenstedt über mehrere Wochen gestört gewesen. Und nach Informationen der Redaktion nicht nur dort. Es gab wohl auch Ausfälle in Schlanstedt, Dingelstedt und der Stadt Schwanebeck im Vorharz. Letzteres bestätigt der dortige Bürgermeister Max Könnecke (parteilos). Er habe auch von Störungen in Groß Quenstedt gehört.