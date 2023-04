Am 19. April 2023 soll im Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode erneut über die Heilung einer fehlerhaften Satzung abgestimmt werden. Eine Entscheidung, die rund 4000 Grundstückseigentümer in Wernigerode tangiert. Die Zeichen stehen auf Sturm.

Wie geht es im Tauziehen um fehlerhafte Abwasser-Satzung in Wernigerode weiter?

Streit um Kosten für Abwasseranschlüsse in Wernigerode

Wernigerode - Das Tauziehen um die rückwirkende Heilung einer Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, 19. April, kommen die Verbandsmitglieder um 17.30 Uhr im Silstedter Klärwerk zusammen, um erneut darüber abzustimmen, ob die vom Verwaltungsgericht monierte Satzung rückwirkend zum 1. Oktober 2015 durch eine inhaltlich korrekte ersetzt wird. Von dieser Satzung hängt ab, ob Wernigeröder, die bereits zu DDR-Zeiten an eine damalige Kläranlage angeschlossen waren, klassische Anschlussbeiträge nach bundesdeutschem Muster zahlen müssen.