Wie Halberstädter Unternehmen ein örtliches Tierheim unterstützt

In Halberstadt kreuzten sich die Wege von des Katers Mecky und von Danny Eberding. Er half dem hungrigen Tier und und brachte es in ein Katzenhaus. Doch damit ist ihre Geschichte noch lange nicht vorbei.

Halberstadt - „Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos.“ Vom wem genau dieser Spruch stammt, ist nicht bekannt. Gelegentlich wird sogar Goethe als Schöpfer bemüht. Für all diejenigen, die Katzen in ihr Herz geschlossen haben, ist die Frage nach dem Urheber des Satzes eher zweitrangig. Denn das Leben schreibt die schönsten Geschichten, so wie die von Danny Eberding und Kater Mecky.