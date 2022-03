Wie Schwanebecker bei Bürgermeisterwahl votieren

Schwanebeck - Benno Liebner wird auch in den kommenden sieben Jahren die Geschicke in der Stadt Schwanebeck und dem Ortsteil Nienhagen maßgeblich mit bestimmen: Die Wähler haben den 61-jährigen parteilosen Kommunalpolitiker am Sonntag (6. März) im Amt bestätigt. Was – angesichts der Tatsache, dass Liebner alleiniger Kandidat war – keine Überraschung war. Theoretisch hätte sich der Nienhagener allein mit seiner Stimme selbst wählen können.