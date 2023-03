Die Verkehrssituation in Harsleben sehen Anwohner und Bürgermeisterin kritisch. Erst in diesem Jahr wurde ein Junge bei einem Unfall verletzt. Eine Interessengemeinschaft setzt sich für eine Verkehrsberuhigung ein – mit konkreten Vorschlägen.

Harsleben - „Es muss was passieren“, fordert Gerald Timme. Der 67-Jährige wohnt an der Otto-Bethmann-Straße in Harsleben. Die Verkehrssituation an der Straße sowie der angrenzenden Quedlinburger Straße sei ein Problem, die Überquerung für Kinder und Senioren könne gefährlich sein. Erst Mitte Januar wurde ein siebenjähriger Junge an der Quedlinburger Straße angefahren und dabei leicht verletzt – der Fahrer flüchtete.