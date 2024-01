Dieser Tage vom Veltheimer Ortsbürgermeister Tobias Kruse entdeckt: Illegal in der Schutzhütte am Hessendamm entsorgte Reifen.

Veltheim/Hessen. - Tobias Kruse, seines Zeichens Ortsbürgermeister von Veltheim, ist stinksauer: Als der 32-jährige Kommunalpolitiker der Wählergemeinschaft Veltheim in dieser Woche mal wieder auf Kontrolltour unterwegs war, stieß er gleich an vier Stellen auf illegal entsorgte Reifen. „Am Feldweg zwischen Veltheim und Hessen, in der Schutzhütte am Hessendamm sowie auf dem Parkplatz und dem früheren Grenzerturm an der B 79 unweit der Landesgrenze.“ Besonders ärgerlich für Kruse: Während die drei letztgenannten Fundstellen neu seien, lägen die Reifen unweit des Feldwegs nach Hessen schon seit April vorigen Jahres in der Natur umher.