Wieder Nachwuchs beim Fußball in Deersheim

Fußball ist zwar auch in den Orten rund um den Fallstein Sportart Nr.1, doch die Teamssind mit den Jahren weniger geworden. Auch im Nachwuchs. Einen Lichtblick gibt es in Deersheim.

Vielleicht ein Foto fürs Geschichtsbuch, wenn sich die Deersheimer Kicker eines Tages an ihre erste Mannschaft nach dem Neustart im Nachwuchsbereich erinnern. Ihr Trainer ist Steven Huchel (rechts), der von mehreren Vätern unterstützt wird.

Deersheim - Rund 40 Zuschauer standen am Sonnabend am Spielfeldrand in Deersheim, um die achtjährigen und noch jüngeren F-Jugend-Knirpse des heimischen TSV im Spiel gegen den SV Darlingerode/Drübeck zu sehen. Ein Torjubel blieb den Deersheimern verwehrt. 6:0 gewann die Gäste nach den 40 Minuten auf dem Kleinfeld-Rasen. Doch die Deersheimer können schon allein darüber jubeln, dass es überhaupt wieder eine Nachwuchsmannschaft beim TSV gibt.