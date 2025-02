Die Kitzretter aus dem Huy-Ort Pabstorf sind aktuell noch in den Vorbereitungen auf die neue Saison, die erst im Frühjahr startet. Deshalb war etwas Zeit, um der örtlichen Kita einen Besuch abzustatten.

Wiesen-Sheriffs auf Patrouille in einer Kita im Huy

Die Wiesen-Sheriffs waren zu Besuch in der Pabstorfer Kita.

Pabstorf. - Die Pabstorfer Wiesen-Sheriffs haben sich vordergründig der Rettung von Rehkitzen vor dem Tod bei der Mahd verschrieben. Doch auch Tier- und Naturschutz allgemein stehen auf der Vereinsagenda. Weshalb sie dieser Tage neue Wege gegangen sind.

„Die Pabstorfer Kita ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht mal vorbeikommen und den Kindern ein bisschen was zur heimischen Tierwelt erzählen können“, sagt Vereinsmitglied Kerstin Galisch. „Das haben wir noch nie gemacht, aber fanden die Idee super.“

Also haben Kerstin Galisch und Heike Rautenschlein der Kita „Erlebnis(t)räume“ einen Besuch abgestattet - unterstützt von Jäger Hans-Werner Almstedt, der zusätzliches Anschauungsmaterial dabei hatte.

Kindgerechte Informationen zu den Tieren im Huy

„Sie haben auf kindgerechte Weise erklärt, welche Tiere in Feld, Flur und Wald leben und was die Wiesen-Sheriffs für den Schutz dieser Tiere tun“, berichtet Angrid Harre, Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft des Halberstädter Cecilienstifts. „Besonders faszinierte die Kinder die Arbeit der Kitzretter: Mit Drohnen suchen sie Wiesen vor dem Mähen ab, um junge Rehkitze vor dem sicheren Tod zu bewahren. Die Kinder lauschten aufmerksam und stellten viele Fragen, die die Experten mit Begeisterung beantworteten.“

Kitaleitung und Kinder bedanken sich herzlich bei den Wiesen-Sheriffs für ihren Besuch und ihr großartiges ehrenamtliches Engagement. „Der Besuch war eine wertvolle Erfahrung, die den Kindern ein neues Bewusstsein für Natur- und Tierschutz vermittelt hat“, sagt Angrid Harre abschließend. „Die Kita freut sich bereits auf ein Wiedersehen mit den Wiesen-Sheriffs – und vielleicht wächst hier schon die nächste Generation von Tier- und Naturschützern heran.“