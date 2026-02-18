weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nahverkehr im Harz: Winterwetter sorgt für Motorschäden bei Halberstadts Straßenbahn

Die Straßenbahn gehört in Halberstadt fest zum Stadtbild. Aktuell sind auf den Linien aber auch Busse unterwegs. Das liegt sehr wahrscheinlich am Winter, sagt Halberstadts Nahverkehrschefin. Und verrät, was im Unternehmen aktuell noch so ansteht.

Von Sabine Scholz 18.02.2026, 06:15
Die Straßenbahn gehört in Halberstadt seit mehr als 120 Jahren zum Stadtbild. Ob das so bleibt?
Halberstadt. - Gleich zwei Bahnen sind es, die aktuell im täglichen Nahverkehr Halberstadts fehlen. Stattdessen sind Busse auf den Straßenbahnlinien unterwegs. Die fahren im 30-Minuten-Takt – und das noch ein paar Tage lang.