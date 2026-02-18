Nahverkehr im Harz Winterwetter sorgt für Motorschäden bei Halberstadts Straßenbahn
Die Straßenbahn gehört in Halberstadt fest zum Stadtbild. Aktuell sind auf den Linien aber auch Busse unterwegs. Das liegt sehr wahrscheinlich am Winter, sagt Halberstadts Nahverkehrschefin. Und verrät, was im Unternehmen aktuell noch so ansteht.
18.02.2026, 06:15
Halberstadt. - Gleich zwei Bahnen sind es, die aktuell im täglichen Nahverkehr Halberstadts fehlen. Stattdessen sind Busse auf den Straßenbahnlinien unterwegs. Die fahren im 30-Minuten-Takt – und das noch ein paar Tage lang.