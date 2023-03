Die Gebühren für Kitaplätze in der Gemeinde Huy sollen steigen. Warum und in welcher Höhe? Eine erste Beratung dazu findet im Sozialausschuss statt.

Wird die Kita-Betreuung bald teurer? Erhöhung in der Gemeinde Huy geplant

Die Kita-Gebühren in der Gemeinde Huy sollen zum 1. April erhöht werden.

Gemeinde Huy - Acht Kindertagesstätten gibt es in der Gemeinde Huy: In Aderstedt, Anderbeck, Badersleben, Dedeleben, Dingelstedt, Eilenstedt, Pabstorf und Schlanstedt können insgesamt 481 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort betreut werden.