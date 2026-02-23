Die Siedlungsstraße in Halberstadt ist eine wichtige Durchgangsstraße. Doch ihr Zustand ist schlecht – zumindest zum Teil. Jetzt könnte Bewegung in das Projekt kommen.

Wird die Siedlungsstraße in Halberstadt endlich fertig? So teuer könnte es werden

Auf 300 Metern lässt der Ausbau der Siedlungsstraße in Halberstadts Norden auf sich warten – der Rest ist in Ordnung.

Halberstadt. - Wird die Siedlungsstraße in Halberstadt endlich fertiggestellt? Die Fraktion Pro Halberstadt hat die Stadtverwaltung gebeten, die Kosten für eine Komplettsanierung zu prüfen. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen der Einmündung Gemmstraße und der Kreuzung Huylandstraße sowie um die Frage, ob auf Höhe der Gewerbebetriebe eine Entladezone eingeplant werden kann.