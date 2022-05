Wo im Vorharz neue Neubauten entstehen

In der Vorharzer Gemeinde Harsleben gehen die Arbeiten an den Einfamilienhäusern gut voran. Diese sollen schlüsselfertig übergeben werden. Neben diesen Neubauten ist auch ein Mehrfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus geplant.

