Halberstadt. - Gleich drei öffentliche Weihnachtsbäume sollen im Halberstädter Zentrum Festtagsstimmung verbreiten. Rund um sie herum finden ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt. Auf die erste müssen sich Weihnachtsfans nicht mehr lange gedulden – sie startet schon vor der Adventszeit.

Kinder der Stadt sind am Samstag, 25. November, ab 11 Uhr zum Baumschmücken auf dem Domplatz eingeladen. Organisiert wird die Aktion vom CDU-Ortsverband und dem Kuratorium Stadtkultur. „In diesem Jahr ziert ein neuer, großer, beleuchteter Stern die Spitze“, kündigt Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) an.

Hier erklingt das Halberstädter Weihnachtslied

Die Kinder der Stadt sind auch am Donnerstag, 7. Dezember, gefragt – dann aber musikalisches. Sie werden das neue „Halberstädter Weihnachtslied“ , das voriges Jahr Premiere feierte, erklingen lassen. Der Komponist, Carsten Stober, der heute in Hannover lebt, aber in Halberstadt aufgewachsen ist, wird dieses Mal dabei sein, verrät Daniel Szarata. Zudem werden die Mädchen und Jungen aus dem Hort der Anne-Frank-Grundschule ein Programm aufführen.

Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Martinikirche – am „Weihnachtsbaum für alle“. Die Coloradotanne wurde 2021 gepflanzt und erinnert an eine alte Tradition in der Stadt: 1926 wurde an dieser Stelle erstmals ein „Weihnachtsbaum für alle“ aufgestellt.

Nur wenige Schritte von der Martinikirche entfernt, begrüßt der größte Weihnachtsbaum der Stadt die Weihnachtsmarktbesucher. Am Rathaus wird ein rund zehn Meter großer Baum aufgestellt. Bei dem grünen Hingucker handelt es sich um eine Privatspende aus Halberstadt, informiert die Stadtverwaltung. Angeliefert wird der stachlige Riese am Donnerstag, 23. November. Zwei Tage später soll er mit Lichterketten geschmückt werden – damit er pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes erstrahlen kann. Dieser startet am Dienstag, 28. November.