Wo Osterwiecker Unternehmen in seinen Wohnungsbestand investiert

Die Osterwiecker Wohnungsgesellschaft hat angesichts ihrer beiden großen Bauvorhaben in ihrer 30-jährigen Geschichte noch nie soviel investiert wie derzeit. Dennoch wird auch der Wohnungsbestand nicht vergessen.

Das sind die beiden Mehrgeschosser in der Mauerstraße. Hier hat die Wohnungsgesellschaft zuletzt vor allem in Fassade und Dach investiert.

Osterwieck - Nein, in die roten Zahlen komme die Wohnungsgesellschaft nicht, betonte Geschäftsführer Silvio Erdmann im Volksstimme-Gespräch. Seit Herbst 2020 saniert das kommunale Unternehmen in der Altstadt das Fachwerkobjekt „Tanne“, dessen Arbeiten so umfangreich sind, dass sie sich wohl noch bis Ende 2023 erstrecken dürften. Ebenso wie das Neubauvorhaben Vor dem Kapellentor. 26 Wohnungen modernen Zuschnitts. Voriges Jahr wurden dafür zwei Plattenbauten abgerissen.