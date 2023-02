Ein Vater in Schwanebeck meldet seine Tochter beim örtlichen Hort an, damit die Neunjährige beaufsichtigt wird - während er noch auf der Arbeit ist. Doch der Antrag wird abglehnt.

Betreuung nach der Schule: Wieso eine Neunjährige nicht in den Hort gehen darf

Wegen offener Gebühren darf eine Neunjährige derzeit nicht den Hort in Schwanebeck besuchen.

Schwanebeck - Wie es ab Montag (13. Februar) weitergehen soll, weiß Frank Bergmann (Name von der Redaktion geändert) noch nicht. Dann muss seine neunjährige Tochter wieder zur Schule – und er zur Arbeit in eine weiter entfernte Stadt. Damit sein Kind nach der Schule nicht unbeaufsichtigt bleibt, beantragte er einen Hortplatz in Schwanebeck. Den bekommt er aber derzeit nicht.