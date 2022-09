Wohnen im Osterwiecker Industriedenkmal

Der Umbau der alten Osterwiecker Druckerei an der Bahnhofstraße zu einer altengerechten Wohnanlage kommt voran. Am Sonntag, 18. September, kann die Öffentlichkeit sich selbst davon überzeugen.

Osterwieck - Im Stadtquartier der Osterwiecker Bahnhofstraße ist etwas in Bewegung gekommen. Am alten Druckereigebäude, das wegen seiner Geschichte als „Das Gutenberg“ getauft wurde, sind die Baugerüste gefallen. Über den Hof zum Kapellentor geschaut, baut die städtische Wohnungsgesellschaft einen Mehrgeschosser mit 26 Wohnungen. Baugrundstücke für Eigenheime sind an der Bahnhofstraße entstanden. Nicht zuletzt laufen bald die Planungen für einen neuen Edeka-Supermarkt an.