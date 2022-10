Wozu Bürger im Energieberatungszentrum Osterwiecker jetzt Rat suchen

Im Büro am Osterwiecker Marktplatz wird seit zwölf Jahren zu Energiefragen beraten.

Osterwieck - Das Dutzend ist in dieser Woche voll. Vor zwölf Jahren ist das Osterwiecker Energieberatungszentrum gegründet worden. Doch zu keiner anderen Zeit als jetzt in der Energiekrise gab es so viel Beratungsbedarf und war es solch eine Herausforderung, den Ratsuchenden verlässliche Antworten zu geben.